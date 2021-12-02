Выставка «История российского дизайна» пройдёт в Новой Третьяковке

Выставка «История российского дизайна» откроется 7 декабря в Новой Третьяковке в Москве.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу выставки.

Экспозицию представляет Московский музей дизайна. Предусмотрено четыре раздела — авангард, ар-деко и сталинский ампир, послевоенный дизайн, современный дизайн.

Посетители смогут увидеть эскизы, реконструкции невоплощённых проектов, макеты, чертежи, концептуальные разработки. Общее число экспонатов превышает 500.

Выставка будет работать до ноября 2022 года.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая откроется 18 декабря в музее «Новый Иерусалим».