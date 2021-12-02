Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в конце недели.
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что вечером в пятницу, 3 декабря, придёт циклон с Прибалтики, в связи с чем возможно повышение температуры воздуха и небольшие осадки.

«В ночь на субботу будет снег, гололедица, температура воздуха составит -2...-4 °С. Днём возможен небольшой снег, а температура воздуха составит 0...-2 °С, также порывы ветра могут достигнуть 12 м/с», — сообщила Позднякова.

По её словам, в воскресенье будет облачная погода, без осадков. Ночью -4 °С, днём -1...-3 °С.

«В целом в этот день погода будет комфортной для прогулок», — заключила эксперт.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае в декабре.

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