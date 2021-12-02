Спиваков рассказал о награждении финалистов Международного конкурса скрипачей

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Дирижёр, скрипач Владимир Спиваков рассказал, что победители III Международного конкурса скрипачей в Уфе были награждены уникальными музыкальными инструментами.
Спиваков рассказал о награждении финалистов Международного конкурса скрипачей
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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Российской газете».

«Сама идея такого премирования музыкантов принадлежит Леониду Полежаеву, бывшему губернатору Омска, где начиная с 2009 года проходит Международный конкурс скрипачей имени моего учителя — выдающегося профессора Юрия Янкелевича. В этом году победители конкурса в Уфе получили великолепные инструменты: 1-я премия — это скрипка Джузеппе Педраццини (Милан, 1918 год), 2-я — скрипка Николя Коссена (Нёшато, 1860—1870 годы), а 3-я — нашего мастера Игоря Улицкого (Москва, 2019 год), инструменты которого были победителями на Конкурсе Чайковского, когда ещё существовал Конкурс скрипичных мастеров. Игорь работает в маленькой мастерской в Доме музыки и создаёт прекрасные инструменты. III премия — это мой личный приз», — рассказал Спиваков.

Церемония награждения и гала-концерт лауреатов III Международного конкурса скрипачей прошли 26 ноября на сцене ГКЗ «Башкортостан».

Сообщается, что финал и гала-концерт конкурса прошли в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан и солистов Национального филармонического оркестра России.

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