Пётр Буслов рассказал о своём новом фильме «Бумеранг»

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Режиссёр Пётр Буслов рассказал о своём новом фильме «Бумеранг».
Пётр Буслов рассказал о своём новом фильме «Бумеранг»
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что хотел зафиксировать связь этой картины с предыдущими лентами.

«Наверное, мало кто знает, что название «Бумер» я придумал в 2001 году. До этого автомобиль немецкой марки назывался «биммер» — как по всему миру, так и у нас в стране. Мне хотелось проследить эту трансформацию с 20-летним разрывом — «Бумера» в «Бумеранг», — сообщил Буслов.

По его словам, это поколенческое кино, которое в лёгком, философском ключе рассказывает об изменении общества, страны, героев в течение последних 20 лет.

«А вообще, в название заложен глубокий смысл. Всё в жизни возвращается, как бумеранг, и хорошее, и плохое. Вот такой посыл», — отметил режиссёр.

Как добавил Буслов, вся работа над фильмом велась более трёх лет, включая съёмки, постпродакшен, саундтрек и другие этапы.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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