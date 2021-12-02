МЧС предупредило жителей Томской области об ухудшении погодных условий

Порывистый ветер, мокрый снег и гололёд прогнозируют синоптики по Томской области на период с четверга, 2 декабря, по ночь субботы, 4-го.

Об этом пишет vtomske.ru.

Как сообщает региональный гидрометцентр, с 2 декабря по ночь 4-го по территории Томской области ожидаются местами осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёдные явления, гололедица на дорогах. Кроме того, синоптики прогнозируют на эти дни в регионе порывы ветра до 16—21 м/с. МЧС просит жителей соблюдать осторожность.

На ближайшие сутки по области гидрометцентр прогнозирует ночью -3…-8 °С, местами -2…+3 °С, днём -1…+4 °С, по Томску — ночью -3…-5 °С, днём +1…+3 °С.

Наряду с этим похолодание прогнозируют в Приморском крае. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В ночь на пятницу, 3 декабря, в регионе будут смещаться фронтальные разделы, вызывая местами небольшой и умеренный снег. Минимальная температура повысится на 2—7 °С, а затем похолодает на 1—3 °С.

Днём во Владивостоке обещают -4…-7 °С и резкий северный ветер.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 2 декабря, ожидается до -2 °С.