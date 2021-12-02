«VK Видео» открыла зрителям всего интернета неограниченный доступ к видеовитрине «ВКонтакте»

Поиск по миллионам видео «ВКонтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

vk.com

Отмечается, что «VK Видео» обновила собственный поисковый сервис с использованием новейших технологий машинного обучения. Это сократит время поиска подходящего видео. Социальная сеть обещает предоставить широкую линейку качества видео вплоть до 4К. Кроме того, до конца года на новой видеовитрине «ВКонтакте» должны появиться свыше 50 тыс. единиц профессионального контента. Ранее сообщалось, что VK запускает новый музыкальный сервис «VK Музыка».