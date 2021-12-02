«VK Видео» открыла зрителям всего интернета неограниченный доступ к видеовитрине «ВКонтакте»
- vk.com
Отмечается, что «VK Видео» обновила собственный поисковый сервис с использованием новейших технологий машинного обучения. Это сократит время поиска подходящего видео.
Социальная сеть обещает предоставить широкую линейку качества видео вплоть до 4К. Кроме того, до конца года на новой видеовитрине «ВКонтакте» должны появиться свыше 50 тыс. единиц профессионального контента.
Ранее сообщалось, что VK запускает новый музыкальный сервис «VK Музыка».