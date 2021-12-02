В столичных парках открылись посвящённые Битве за Москву фотовыставки

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в столице открыли несколько фотовыставок, посвящённых 80-летию Битвы за Москву.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках «Красная Пресня», «Фили», в Таганском парке и на Никитском бульваре. Ещё одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января», — сказала Сергунина.

Как ранее передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин наградил знаком «80 лет Битвы за Москву» 98-летнего ветерана войны.