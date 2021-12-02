У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вблизи Командорских островов в Беринговом море. Об этом говорится в сообщении регионального филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился в 1208 км от села Никольского. Очаг залегал на глубине 33 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе Соломоновых островов в Тихом океане.