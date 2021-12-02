У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вблизи Командорских островов в Беринговом море. Об этом говорится в сообщении регионального филиала Геофизической службы РАН.
Эпицентр подземных толчков находился в 1208 км от села Никольского.
Очаг залегал на глубине 33 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе Соломоновых островов в Тихом океане.
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