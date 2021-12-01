Премьера мюзикла «Летучий корабль» пройдёт 25 декабря в Театре российской армии

Премьера мюзикла «Летучий корабль» пройдёт 25 декабря в Центральном академическом театре российской армии.

Об этом сообщает Pravda.Ru.

Спектакль поставлен по одноимённому мультфильму.

«Наш «Летучий корабль» — мюзикл о том, что надо уметь любить и верить в свою мечту, бороться за неё, и тогда она обязательно сбудется», — заявил режиссёр Андрей Бадулин.

В постановке задействованы Андрей Новиков, Антон Морозов, Анна Воропаева, Анна Чижова, Илья Баранов, Дмитрий Оболонков, Александр Аргос и другие артисты.

Автор стихов — Юрий Энтин, композитор — Максим Дунаевский.

Ранее актриса Алёна Яковлева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как попала в Театр сатиры.