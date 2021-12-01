Премьера мюзикла «Летучий корабль» пройдёт 25 декабря в Театре российской армии
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Об этом сообщает Pravda.Ru.
Спектакль поставлен по одноимённому мультфильму.
«Наш «Летучий корабль» — мюзикл о том, что надо уметь любить и верить в свою мечту, бороться за неё, и тогда она обязательно сбудется», — заявил режиссёр Андрей Бадулин.
В постановке задействованы Андрей Новиков, Антон Морозов, Анна Воропаева, Анна Чижова, Илья Баранов, Дмитрий Оболонков, Александр Аргос и другие артисты.
Автор стихов — Юрий Энтин, композитор — Максим Дунаевский.
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