Ангелина Загребина рассказала о сериале «Последний аксель», где сыграла главную роль

Короткая ссылка
Актриса Ангелина Загребина рассказала о сериале «Последний аксель», где сыграла главную роль.
Ангелина Загребина рассказала о сериале «Последний аксель», где сыграла главную роль
  • © Angelina Zagrebina
  • Facebook

«Подготовка шла целый месяц, занимались в Питере, в «Юбилейном», также на других небольших ледовых площадках. Все тренировки состояли из двух этапов: сначала разминка, физическая подготовка, а потом переходили на лёд. В нашей группе было около семи-восьми девочек, которые снимались в «Последнем акселе», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, параллельно проходили читки сценария.

Как отметила Загребина, Михаил Трухин играл её отца, а Елена Подкаминская — тренера.

«Когда встречаешься на площадке с такими профессионалами, они обычно не учат. Они ведут себя и играют так открыто и искренне, что ты без нравоучений и подсказок начинаешь принимать их «науку», — сообщила актриса.

Она добавила, что у сериала получился отличный актёрский состав, готовый к разного рода трудностям.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить