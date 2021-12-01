Актриса Ангелина Загребина рассказала о сериале «Последний аксель», где сыграла главную роль.

«Подготовка шла целый месяц, занимались в Питере, в «Юбилейном», также на других небольших ледовых площадках. Все тренировки состояли из двух этапов: сначала разминка, физическая подготовка, а потом переходили на лёд. В нашей группе было около семи-восьми девочек, которые снимались в «Последнем акселе», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, параллельно проходили читки сценария.

Как отметила Загребина, Михаил Трухин играл её отца, а Елена Подкаминская — тренера.

«Когда встречаешься на площадке с такими профессионалами, они обычно не учат. Они ведут себя и играют так открыто и искренне, что ты без нравоучений и подсказок начинаешь принимать их «науку», — сообщила актриса.

Она добавила, что у сериала получился отличный актёрский состав, готовый к разного рода трудностям.

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