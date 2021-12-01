В честь Градского названа улица в его родном городе

Власти города Копейска, в котором родился народный артист России Александр Градский, назвали его именем одну из улиц, сообщил глава Копейска Андрей Фалейчик.

«В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, — в городе Копейске названа улица», — заявил Фалейчик в видеообращении, опубликованном в Instagram администрации Копейского городского округа.

Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.

1 декабря церемонию прощания с музыкантом посетили десятки его поклонников.