В честь Градского названа улица в его родном городе
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- РИА Новости
«В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, — в городе Копейске названа улица», — заявил Фалейчик в видеообращении, опубликованном в Instagram администрации Копейского городского округа.
Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.
1 декабря церемонию прощания с музыкантом посетили десятки его поклонников.