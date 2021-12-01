Леонид Агутин рассказал о последней встрече с Александром Градским

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Музыкант Леонид Агутин рассказал о последней встрече со своим коллегой Александром Градским.
Леонид Агутин рассказал о последней встрече с Александром Градским
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

На церемонии прощания Агутин рассказал, что виделся с Градским в этом месяце.

«Он ужасно себя чувствовал, жаловался, но его невозможно было заставить заняться собой», — отметил он.

Агутин также подчеркнул, что Градский был «истиной в последней инстанции», человеком, к которому всегда можно было обратиться за советом.

Ранее газета «Известия» сообщала, что церемонию прощания с Градским посетили десятки поклонников артиста.

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