Леонид Агутин рассказал о последней встрече с Александром Градским

Музыкант Леонид Агутин рассказал о последней встрече со своим коллегой Александром Градским.

Об этом сообщает ФАН.

На церемонии прощания Агутин рассказал, что виделся с Градским в этом месяце.

«Он ужасно себя чувствовал, жаловался, но его невозможно было заставить заняться собой», — отметил он.

Агутин также подчеркнул, что Градский был «истиной в последней инстанции», человеком, к которому всегда можно было обратиться за советом.

Ранее газета «Известия» сообщала, что церемонию прощания с Градским посетили десятки поклонников артиста.