Леонид Агутин рассказал о последней встрече с Александром Градским
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
На церемонии прощания Агутин рассказал, что виделся с Градским в этом месяце.
«Он ужасно себя чувствовал, жаловался, но его невозможно было заставить заняться собой», — отметил он.
Агутин также подчеркнул, что Градский был «истиной в последней инстанции», человеком, к которому всегда можно было обратиться за советом.
Ранее газета «Известия» сообщала, что церемонию прощания с Градским посетили десятки поклонников артиста.