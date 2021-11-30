В Нижнем Новгороде побит температурный рекорд

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Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что в Нижнем Новгороде побит температурный рекорд.
В Нижнем Новгороде побит температурный рекорд
  • © Олег Золотов
  • РИА Новости

«Будет абсолютный максимум. Температура днём у нас уже превысила абсолютный рекорд — в 1983 году было +4 ˚С. А сейчас воздух прогрелся уже до +6 ˚С. Но самое высокое значение мы узнаем только вечером», — заявила она в беседе с newsnn.ru.

По её словам, декабрь начнётся в регионе с небольших отрицательных температур. Как отметила Мокеева, основное понижение ожидается к воскресенью и понедельнику.

«Уточнённый прогноз на декабрь пока составляется», — добавила эксперт.

Ранее синоптик Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о рекордных осадках, которые выпадут в европейской части России 30 ноября.

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