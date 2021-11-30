Метеоролог Леус прокомментировал снегопады в Петербурге

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прокомментировал снегопады в Санкт-Петербурге.

«Снег, временами умеренный, будет продолжаться в Петербурге и окрестностях примерно до 15:00—17:00 1 декабря. С ростом атмосферного давления осадки прекратятся, и, может, в четверг где-то даже выглянет солнце», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, в ближайшие два-три дня ожидается довольно заметное похолодание.

Как добавил Леус, можно с большой долей вероятности говорить, что к утру 1 декабря снежный покров окажется выше 20 см.

Ранее Евгений Тишковец, синоптик и ведущий специалист центра погоды «Фобос», в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о рекордных осадках, которые выпадут в европейской части России 30 ноября.