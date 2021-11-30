Стали известны итоги форума «Российская креативная неделя — Сибирь»

В Красноярском крае завершил работу первый окружной форум «Российская креативная неделя — Сибирь».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

На форуме были представлены инициативы по созданию в регионе сибирского представительства Президентского фонда культурных инициатив, формированию регионального фонда поддержки кино и открытию в Красноярске первого в России центра кастомизации и развития fashion-индустрии.

«Форум помог определиться и найти нашему региону свою специфику, понять, в каких из 14 креативных индустрий можем быть проактивными и уникальными. С этой целью мы начали сотрудничество с ключевыми институтами развития и организациями», — заявил губернатор Александр Усс.

По его словам, основная задача на ближайшее время — разработка концепции развития креативных индустрий в Красноярском крае.

Форум объединил 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов. Онлайн-трансляции дискуссий собрали более 2,5 млн просмотров в соцсети «ВКонтакте».

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