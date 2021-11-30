В Керченской крепости планируют восстановить храм-маяк Александра Невского

В рамках благоустройства Керченской крепости планируют восстановить храм-маяк Александра Невского и создать учебный комплекс.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

Комплексный проект был представлен ректором Московского архитектурного института Дмитрием Швидковским и председателем попечительского совета вуза Сергеем Степашиным.

«Это самая большая крепость в Европе, она сыграла существенную роль в истории XIX и XX веков. Крепость включает более 120 объектов культурного наследия и сама по себе является выдающимся инженерным произведением», — отметил Швидковский.

Министр культуры Ольга Любимова поддержала проект. По её словам, создание культурного центра на территории Крыма является важным направлением.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве завершились работы по реставрации белокаменных скульптур Императорского воспитательного дома.