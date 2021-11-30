Гастроли Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России пройдут в Оренбургской области

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Гастроли Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России состоятся 3 декабря в Оренбургской области.
Гастроли Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России пройдут в Оренбургской области
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Музыканты выступят на сцене Дворца культуры металлургов в Новотроицке. Они исполнят произведения Эдварда Грига, Жюля Массне и семьи Штраус.

Сольную партию в Концерте для фортепиано с оркестром Грига исполнит 15-летний пианист Егор Сидоров, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, воспитанник Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.

Гастроли пройдут в рамках Всероссийских филармонических сезонов Московской филармонии и Минкультуры России.

Ранее пианист Арсений Тарасевич-Николаев в беседе с ФАН рассказал о репертуаре, который он исполнит на концерте, посвящённом 90-летию со дня рождения своего педагога профессора Московской консерватории Сергея Доренского.

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