Гастроли Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России пройдут в Оренбургской области

Гастроли Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России состоятся 3 декабря в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56.

Музыканты выступят на сцене Дворца культуры металлургов в Новотроицке. Они исполнят произведения Эдварда Грига, Жюля Массне и семьи Штраус.

Сольную партию в Концерте для фортепиано с оркестром Грига исполнит 15-летний пианист Егор Сидоров, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, воспитанник Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.

Гастроли пройдут в рамках Всероссийских филармонических сезонов Московской филармонии и Минкультуры России.

Ранее пианист Арсений Тарасевич-Николаев в беседе с ФАН рассказал о репертуаре, который он исполнит на концерте, посвящённом 90-летию со дня рождения своего педагога профессора Московской консерватории Сергея Доренского.