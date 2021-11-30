Климатолог Торопов прокомментировал современные метеорологические рекорды

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Доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Торопов прокомментировал современные метеорологические рекорды.
Климатолог Торопов прокомментировал современные метеорологические рекорды
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«К аномалиям нужно относиться осторожно. Это же результат метеорологических наблюдений порядка 130 лет. То есть это всего 130 случаев — это очень короткий ряд. Больший вес у рекордов месячных, когда абсолютное значение месяца перекрывается, уж тем более года», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это не отменяет потепления климата. Как отметил эксперт, если сравнивать с серединой ХХ века, то можно достаточно ярко увидеть тренды отклонения в сторону потепления, особенно с ноября по март.

«Как показывают палеогеографические реконструкции, современное потепление, которое началось во второй половине ХХ века и продолжается сейчас, достаточно необычное и по своим темпам действительно может быть следствием антропогенной эмиссии и парниковых газов», — сказал Торопов.

Вместе с тем, добавил он, нужно относиться к этому как к обоснованной гипотезе.

Ранее синоптик Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о рекордных осадках, которые выпадут в европейской части России 30 ноября.

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