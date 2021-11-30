Международная ярмарка интеллектуальной литературы пройдёт 2—6 декабря в Москве

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Международная ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшен пройдёт 2—6 декабря в Гостином Дворе в Москве.
Международная ярмарка интеллектуальной литературы пройдёт 2—6 декабря в Москве
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт выставки.

Участие примут представители 18 стран — более 300 крупных и малых издательств, книготорговых компаний.

Специальным гостем выступит Германия под лозунгом German Stories.

На ярмарке предусмотрены специальные разделы «Комиксы», «Антикварная книга и букинистика», «ДНК книги» и «Бизнес-зона».

Также запланирована детская программа «Территории познания».

Ранее писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с НСН рассказал о значении литературных премий.

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