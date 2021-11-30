Международная ярмарка интеллектуальной литературы пройдёт 2—6 декабря в Москве
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт выставки.
Участие примут представители 18 стран — более 300 крупных и малых издательств, книготорговых компаний.
Специальным гостем выступит Германия под лозунгом German Stories.
На ярмарке предусмотрены специальные разделы «Комиксы», «Антикварная книга и букинистика», «ДНК книги» и «Бизнес-зона».
Также запланирована детская программа «Территории познания».
Ранее писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с НСН рассказал о значении литературных премий.