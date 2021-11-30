Выставка «Дыхание Севера» откроется в Краснодаре 3 декабря

Короткая ссылка
Персональная выставка Андрея Акатьева «Дыхание Севера» откроется 3 декабря в Краснодарском музее имени Коваленко.
Выставка «Дыхание Севера» откроется в Краснодаре 3 декабря
  • © Художественный музей имени Коваленко
  • Facebook

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В 2016—2019 годах художник провёл ряд творческих поездок. На экспозиции представлено около 50 работ — живопись, графические серии, рисунки. На полотнах изображён в основном Санкт-Петербург.

Также на выставке можно увидеть Выборг, Кронштадт, Сортавалу, Валаам, Старую Ладогу, берега Белого моря, Соловецкий монастырь.

Экспозиция будет открыта до 12 декабря.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить