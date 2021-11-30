Выставка «Дыхание Севера» откроется в Краснодаре 3 декабря

Персональная выставка Андрея Акатьева «Дыхание Севера» откроется 3 декабря в Краснодарском музее имени Коваленко.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В 2016—2019 годах художник провёл ряд творческих поездок. На экспозиции представлено около 50 работ — живопись, графические серии, рисунки. На полотнах изображён в основном Санкт-Петербург.

Также на выставке можно увидеть Выборг, Кронштадт, Сортавалу, Валаам, Старую Ладогу, берега Белого моря, Соловецкий монастырь.

Экспозиция будет открыта до 12 декабря.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».