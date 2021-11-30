Режиссёра Наумова похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище
Похороны режиссёра Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище.
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.
«Похороны состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище», — сообщил ответственный секретарь организации.
Ранее сообщалось, что Наумов скончался в возрасте 93 лет.
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