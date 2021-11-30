Режиссёра Наумова похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище

Похороны режиссёра Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Похороны состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище», — сообщил ответственный секретарь организации.

Ранее сообщалось, что Наумов скончался в возрасте 93 лет.