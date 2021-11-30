Найдена украденная с выставки на «Винзаводе» картина
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- РИА Новости
Об этом Life.ru сообщил арт-директор, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин. Он отметил, что пока произведение искусства является вещественным доказательством.
«Нашли человека. К сожалению, моё предположение, что это художественная акция, не оправдалось. Это безбашенное, тупое и нахальное воровство. Украл из лихости, из куража, причём пьяного куража», — прокомментировал происшествие Ханкин.
Ранее пресс-служба Музея AZ сообщила о пропаже картины с выставки номинантов Премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве на «Винзаводе».
Речь шла о полотне «Зависть».