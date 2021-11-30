Найдена украденная с выставки на «Винзаводе» картина

Короткая ссылка
Найдена картина Анны Андржиевской «Зависть», которая была украдена с выставки на «Винзаводе».
Найдена украденная с выставки на «Винзаводе» картина
  • © Галерея «Триумф»
  • РИА Новости

Об этом Life.ru сообщил арт-директор, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин. Он отметил, что пока произведение искусства является вещественным доказательством.

«Нашли человека. К сожалению, моё предположение, что это художественная акция, не оправдалось. Это безбашенное, тупое и нахальное воровство. Украл из лихости, из куража, причём пьяного куража», — прокомментировал происшествие Ханкин.

Ранее пресс-служба Музея AZ сообщила о пропаже картины с выставки номинантов Премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве на «Винзаводе».

Речь шла о полотне «Зависть».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить