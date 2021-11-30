Найдена украденная с выставки на «Винзаводе» картина

Найдена картина Анны Андржиевской «Зависть», которая была украдена с выставки на «Винзаводе».

Об этом Life.ru сообщил арт-директор, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин. Он отметил, что пока произведение искусства является вещественным доказательством.

«Нашли человека. К сожалению, моё предположение, что это художественная акция, не оправдалось. Это безбашенное, тупое и нахальное воровство. Украл из лихости, из куража, причём пьяного куража», — прокомментировал происшествие Ханкин.

Ранее пресс-служба Музея AZ сообщила о пропаже картины с выставки номинантов Премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве на «Винзаводе».

Речь шла о полотне «Зависть».