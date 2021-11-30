Климатолог Кислов рассказал об особенностях глобального потепления

Доктор географических наук, профессор, завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов рассказал об особенностях глобального потепления.

«Мощные потоки тепла с глобальным потеплением связаны опосредованно, циклоны всегда есть, и они могут менять траекторию. Сейчас идёт тёплая аномалия, и самое главное — она движется по всей Европе и Уралу. Глобальное же потепление проявляется в том, что таких циклонов становится больше, чем нужно. В целом потепление идёт — и будет дальше теплеть», — сказал Кислов в разговоре с URA.RU.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.