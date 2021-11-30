В Москве обновлён рекорд по максимальной температуре воздуха 30 ноября

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В Москве обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 30 ноября.
В Москве обновлён рекорд по максимальной температуре воздуха 30 ноября
  • РИА Новости

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха в столице составила +7,5 °С.

«Обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха — температура в Москве достигла +7,5 °С на метеостанции ВДНХ. Это выше, чем было в этот день в 1974 году, — новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что в Москве во вторник, 30 ноября, ожидается до +6 °С. К вечеру — похолодание.

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