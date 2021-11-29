Выставка работ художников эпохи Возрождения откроется 2 декабря в Петербурге

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Выставка работ художников эпохи Возрождения начнёт работу 2 декабря в музее-усадьбе Державина в Санкт-Петербурге.
Выставка работ художников эпохи Возрождения откроется 2 декабря в Петербурге
  • © www.museumpushkin.ru

Об этом сообщает НТВ.

В экспозиции будут представлены произведения из частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо мастеров итальянского Возрождения, можно увидеть работы «малых голландцев», представителей западноевропейского искусства XVII — XVIII веков.

«Проект «Старые мастера. Путешествие во времени», объединивший в выставочном пространстве 47 произведений, посвящён коллекционеру, учёному-географу П.П. Семёнову-Тян-Шанскому, внёсшему огромный вклад в изучение западноевропейского искусства», — говорится в сообщении на сайте музея-усадьбы.

Выставка продлится до 31 мая 2022 года.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

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