Выставка работ художников эпохи Возрождения откроется 2 декабря в Петербурге

Выставка работ художников эпохи Возрождения начнёт работу 2 декабря в музее-усадьбе Державина в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает НТВ.

В экспозиции будут представлены произведения из частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо мастеров итальянского Возрождения, можно увидеть работы «малых голландцев», представителей западноевропейского искусства XVII — XVIII веков.

«Проект «Старые мастера. Путешествие во времени», объединивший в выставочном пространстве 47 произведений, посвящён коллекционеру, учёному-географу П.П. Семёнову-Тян-Шанскому, внёсшему огромный вклад в изучение западноевропейского искусства», — говорится в сообщении на сайте музея-усадьбы.

Выставка продлится до 31 мая 2022 года.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».