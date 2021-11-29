Александр Пашутин прокомментировал сообщение о смерти Владимира Наумова

Актёр Александр Пашутин прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Владимира Наумова.

«У него есть прекрасные жена, дети, внуки. Картины у него замечательные, я их люблю и пересматриваю. Он ушёл в солидном возрасте, в 93 года», — цитирует артиста «Газета.Ru».

Как отметил Пашутин, всегда жалко, когда человек уходит, но 93 года — это не 72, как у Александра Градского, — это ещё 20 лет, за которые можно очень много сделать.

Ранее режиссёр, сценарист, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с телеканалом «Звезда» выразил соболезнования в связи со смертью Наумова.