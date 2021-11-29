Хотиненко назвал Наумова человеком невероятного таланта

Режиссёр Владимир Хотиненко выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Владимира Наумова.

«Это человек невероятной судьбы, невероятного таланта. От него всегда веяло жизнелюбием и иронией. Вокруг него было такое энергетическое поле», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Хотиненко, несмотря на свою постоянную полуулыбку, Наумов был довольно жёстким и целеустремлённым человеком.

Ранее режиссёр, сценарист, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с телеканалом «Звезда» выразил соболезнования в связи со смертью Наумова.