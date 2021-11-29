Синоптик Тишковец предупредил о ливнях в европейской части России 30 ноября

Синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о рекордных осадках, которые выпадут в европейской части России 30 ноября.

Ночью с 29 на 30 ноября и утром будут сильные дожди, после чего в 17:00—18:00 температура воздуха начнёт понижаться, сообщил метеоролог. При этом снег продолжится, влага начнёт замерзать, в ночь с 30 ноября на 1 декабря столбики термометров опустятся до -1… -6 °С.

«Это будет настоящий ледяной каток, ледяной панцирь, который накроет обширную территорию Центральной России. Это будет жёсткий день жестянщика. Землю накроет снежный покров высотой от 4 до 7 см», — заключил Тишковец.

Как ранее сообщало URA.RU, в среду, 1 декабря, в Тюменской области ожидается потепление до +1 °С.