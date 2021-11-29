Банк России выпускает памятные монеты в честь Юрия Никулина

Банк России выпускает памятные монеты «Творчество Юрия Никулина».

Об этом сообщает ОТР.

В декабре исполняется 100 лет со дня рождения артиста.

Монеты сделаны в трёх вариантах — серебряная, а также из недрагоценных металлов с однотонным и цветным покрытием. Номинал — 25 рублей.

Общий тираж — более миллиона штук.

Мероприятия Цирка на Цветном бульваре, посвящённые 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина, пройдут в декабре. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил пресс-атташе цирка, внук актёра Юрий Никулин.