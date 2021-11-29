Метеоролог Позднякова назвала дату наступления климатической зимы в столичном регионе

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичном регионе начнётся климатическая зима.

«Зима у нас наступит в последний день осени: 30 ноября к вечеру температура будет снижаться до отрицательных значений, и дождь, который начнётся в начале дня, к вечеру сменится снегом», — рассказала метеоролог в беседе с телеканалом «360».

1 декабря ожидается облачная погода, временами снег. Ночью осадки умеренные, днём — небольшие. Ветер — 15—20 м/с. Дневная температура — -2…-4 °С.

Погода будет соответствовать первому дню календарной зимы, отметила Позднякова.

Как ранее сообщало URA.RU, в среду, 1 декабря, в Тюменской области ожидается потепление до +1 °С.