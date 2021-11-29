В Госдуме предложили вернуть лицензирование в сфере ветеринарии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил вернуть лицензирование в сфере ветеринарии.

«Проблема в том, что ветеринарная деятельность не лицензируется. Она раньше была лицензируемая, а потом эту норму сняли. И сейчас фактически никакого входного барьера на этот рынок нет. С моей точки зрения, идеально было бы вернуть лицензирование и создать реестр ветеринарных врачей», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Бурматова, создание реестра ветеринарных врачей на базе саморегулирующейся ветеринарной организации в настоящее время обсуждается Минсельхозом.

Как он отметил, в сфере ветеринарии действительно много мошенничества, от которого страдают и животные, и люди.

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