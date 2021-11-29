В Госдуме прокомментировали ситуацию с перевозкой домашних животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал ситуацию с перевозкой домашних животных.

В беседе с НСН он заявил, что потребовался почти год работы комитета, чтобы авиакомпании смягчили правила транспортировки.

«Сегодня S7, «Уральские авиалинии», Utair пошли навстречу после наших обращений и увеличили норму провоза животных — максимально допустимый вес — в салоне воздушного судна. Наш крупнейший перевозчик «Аэрофлот» выпустил меморандум (мы сейчас ждём от них очередного ответа, как двигается его реализация) о том, что они тоже смягчают требования к перевозке животных на борту воздушного судна», — сообщил депутат.

Он напомнил, что по закону правила перевозки регулируются самими авиакомпаниями.

Бурматов также отметил, что мелкий бизнес не испытывает желания становиться pet-friendly.

«Для меня это парадоксальная ситуация, потому что большинство готово к лояльности. Статистика показывает, что люди хотят путешествовать и передвигаться со своими питомцами», — сказал депутат.

По его словам, число поездок на такси с домашними животными за последние несколько лет выросло в три раза.

Ранее президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе со «Взглядом» назвала самые популярные в России породы кошек.