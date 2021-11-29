В Госдуме высказались об идее ввести административные штрафы за жестокое обращение с животными

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказался об идее ввести административные штрафы за жестокое обращение с животными.

В беседе с НСН он напомнил, что ранее в Уголовный кодекс были внесены изменения, касающиеся ужесточения наказания за жестокое обращение с животными. Как отметил депутат, поправки, которые запрещают судебным приставам и микрофинансовым организациям изымать животных за долги, были внесены и в Гражданский кодекс.

«Сейчас эта норма в КоАП уже стоит в повестке Госдумы и будет рассмотрена на ближайших заседаниях, я очень надеюсь, что это произойдёт уже в декабре. Появится состав за жестокое обращение с животными. Дополнительно к статье УК РФ будут введены ещё административные штрафы до 100 тыс. рублей, если не набирается на уголовный состав», — сказал Бурматов.

По его словам, штрафы за выброшенных животных могут составить до 30 тыс. рублей, за нарушения при обращении с животными в цирках и зоопарках — до 200 тыс., за содержание запрещённых к содержанию животных — до 150 тыс., за нарушения в приютах — до 50 тыс. рублей.

Ранее портал progorod43 сообщал, что правительство Кировской области одобрило создание сети приютов для животных.