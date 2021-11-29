Макконахи решил пока не идти в политику и не выдвигаться на пост губернатора Техаса

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Американский актёр Мэттью Макконахи решил пока не идти в политику и не претендовать на пост губернатора штата Техас, артист планирует продолжать инвестировать в поддержку организаций, которые помогают обществу.
Макконахи решил пока не идти в политику и не выдвигаться на пост губернатора Техаса
  • AP

В видеообращении Макконахи отметил, что политическая борьба — не тот путь, который он выбирает в настоящее время.

«Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей добиться успеха в жизни», — сказал Макконахи.

Ранее актёр не исключил, что будет баллотироваться на пост губернатора родного штата Техас.

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