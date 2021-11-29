Синоптики предупредили о морозах до -27 °С в ЯНАО

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Синоптики рассказали о погоде в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о морозах до -27 °С в ЯНАО
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Как пишет URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС, со вторника, 30 ноября, в регионе ожидается похолодание до -27 °С, местами будет -13 °С.

По прогнозу Gismeteo, в Ноябрьске и южных муниципалитетах Ямала возможно резкое потепление с -20 °С до -2 °С, после чего до конца недели дневная температура составит -15 °С, ночная — до -24 °С.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что, по данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в городе ожидается ухудшение погодных условий.

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