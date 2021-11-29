МЧС сообщило об усилении ветра до 27 м/с в Севастополе
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Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по городу.
«В Севастополе ожидается усиление юго-западного ветра до 22—27 м/с, которое сохранится до конца дня», — говорится в сообщении.
На этом фоне спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры предосторожности.
Как ранее передавало URA.RU, в среду, 1 декабря, в Тюменской области ожидается потепление до +1 °С.