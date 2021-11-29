МЧС сообщило об усилении ветра до 27 м/с в Севастополе

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По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в городе ожидается ухудшение погодных условий.
МЧС сообщило об усилении ветра до 27 м/с в Севастополе
  • © Правительство Севастополя

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по городу.

«В Севастополе ожидается усиление юго-западного ветра до 22—27 м/с, которое сохранится до конца дня», — говорится в сообщении.

На этом фоне спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры предосторожности.

Как ранее передавало URA.RU, в среду, 1 декабря, в Тюменской области ожидается потепление до +1 °С.

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