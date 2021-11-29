Актёр Костолевский выразил соболезнования в связи со смертью Наумова

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Актёр театра и кино Игорь Костолевский выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, режиссёра Владимира Наумова.
Актёр Костолевский выразил соболезнования в связи со смертью Наумова
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Очень горько и обидно, что уходит потрясающая плеяда замечательных советских режиссёров со своим взглядом на мир, со своей школой, отношением к жизни, кино, искусству», — приводит его слова РИА Новости.

Костолевский также отметил и союз Наумова и его жены, актрисы Наталии Белохвостиковой.

«Наташа — не только замечательная актриса, но и пример отношения к людям. Самое главное — их отношения с Владимиром Наумовичем. Для меня это удивительный пример того, как люди всю жизнь пронесли свою любовь, сохранили её, для меня это очень важно», — добавил он.

Ранее стало известно о смерти режиссёра Владимира Наумова.

Он известен как создатель таких фильмов, как «Тегеран-43» и «Бег».

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