Актёр Костолевский выразил соболезнования в связи со смертью Наумова
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- РИА Новости
«Очень горько и обидно, что уходит потрясающая плеяда замечательных советских режиссёров со своим взглядом на мир, со своей школой, отношением к жизни, кино, искусству», — приводит его слова РИА Новости.
Костолевский также отметил и союз Наумова и его жены, актрисы Наталии Белохвостиковой.
«Наташа — не только замечательная актриса, но и пример отношения к людям. Самое главное — их отношения с Владимиром Наумовичем. Для меня это удивительный пример того, как люди всю жизнь пронесли свою любовь, сохранили её, для меня это очень важно», — добавил он.
Ранее стало известно о смерти режиссёра Владимира Наумова.
Он известен как создатель таких фильмов, как «Тегеран-43» и «Бег».