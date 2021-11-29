Пианист Крамер сравнил джазовых музыкантов Москвы и Петербурга

Пианист Даниил Крамер сравнил джазовых музыкантов Москвы и Санкт-Петербурга.

«Петербург — очень джазовый город. В нём много прекрасных джазовых музыкантов. По качеству исполнения, по пристрастиям Петербург и Москва очень разные. Северная столица более традиционна, на мой взгляд, а Москва, в свою очередь, склонна к экспериментальности», — заявил он в беседе с ФАН.

По мнению музыканта, вполне логично, что Санкт-Петербург десять лет назад был объявлен мировой столицей джаза, но и Москва является достойным кандидатом на это звание.

Ранее британский пианист-виртуоз Стивен Ридли, прибывший на гастролями в Санкт-Петербург, признался в беседе с «Петербургским дневником», что мечтал бы проводить в России больше времени.