Актриса Валентина Иванова умерла на 78-м году жизни
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«С тяжёлым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», — говорится в сообщении учреждения культуры во «ВКонтакте».
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