Актриса Валентина Иванова умерла на 78-м году жизни

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Российская актриса театра имени Ермоловой Валентина Иванова скончалась в возрасте 77 лет.
Актриса Валентина Иванова умерла на 78-м году жизни
  • © Театр Ермоловой
  • vk.com

«С тяжёлым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», — говорится в сообщении учреждения культуры во «ВКонтакте».

Ранее стало известно о смерти российского певца и композитора Александра Градского.

26 ноября Градского доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт после жалоб певца на плохое самочувствие.

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