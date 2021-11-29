Актриса Валентина Иванова умерла на 78-м году жизни

Российская актриса театра имени Ермоловой Валентина Иванова скончалась в возрасте 77 лет.

«С тяжёлым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», — говорится в сообщении учреждения культуры во «ВКонтакте».

Ранее стало известно о смерти российского певца и композитора Александра Градского.

26 ноября Градского доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт после жалоб певца на плохое самочувствие.