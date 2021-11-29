Пианист Стивен Ридли признался в любви к России

Британский пианист-виртуоз Стивен Ридли, прибывший в Санкт-Петербург с гастролями, признался, что мечтал бы проводить в России больше времени.

«С Россией у меня какая-то очень особая связь. Мне кажется, что в прошлой жизни я был русским (смеётся). Как будто бы Россия — это часть моей души! В русском характере есть уникальные качества, и я вижу их в себе: упорство, эксцентричность, решительность, фундаментальная доброта, открытость, теплота сердца и искренность. Я люблю Россию всем сердцем. Поэтому, конечно, я хотел бы проводить тут больше времени», — сказал музыкант в беседе с «Петербургским дневником».

Ранее пианист Арсений Тарасевич-Николаев в беседе с ФАН рассказал о репертуаре для концерта, посвящённого 90-летию со дня рождения его педагога — профессора Московской консерватории Сергея Доренского.