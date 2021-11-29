Пианист Стивен Ридли признался в любви к России

Короткая ссылка
Британский пианист-виртуоз Стивен Ридли, прибывший в Санкт-Петербург с гастролями, признался, что мечтал бы проводить в России больше времени.
Пианист Стивен Ридли признался в любви к России
  • © Mr. Stephen Ridley
  • Facebook

«С Россией у меня какая-то очень особая связь. Мне кажется, что в прошлой жизни я был русским (смеётся). Как будто бы Россия — это часть моей души! В русском характере есть уникальные качества, и я вижу их в себе: упорство, эксцентричность, решительность, фундаментальная доброта, открытость, теплота сердца и искренность. Я люблю Россию всем сердцем. Поэтому, конечно, я хотел бы проводить тут больше времени», — сказал музыкант в беседе с «Петербургским дневником».

Ранее пианист Арсений Тарасевич-Николаев в беседе с ФАН рассказал о репертуаре для концерта, посвящённого 90-летию со дня рождения его педагога — профессора Московской консерватории Сергея Доренского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить