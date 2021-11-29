Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на Курилах
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло рядом с курильским островом Шикотан. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 74,5 км к северо-востоку от острова Шикотан.
Очаг залегал на глубине 67,2 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 в Перу, в ходе которого пострадали десять человек.
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