Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на Курилах

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло рядом с курильским островом Шикотан. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 74,5 км к северо-востоку от острова Шикотан.

Очаг залегал на глубине 67,2 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 в Перу, в ходе которого пострадали десять человек.