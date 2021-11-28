Умер дизайнер Вирджил Абло
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«Мы опустошены, объявляя о кончине нашего любимого Вирджила Абло — преданного отца, мужа, сына, брата и друга», — говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина более двух лет боролся с редкой и агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца.
В сообщении подчёркивается, что Абло «двигала его преданность своему делу и своей миссии — открывать двери для других и создавать условия для большего равенства в искусстве и дизайне».
Ранее стало известно о смерти народного артиста России, певца и композитора Александра Градского на 73-м году жизни.