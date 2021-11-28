Умер дизайнер Вирджил Абло

Дизайнер и модельер Вирджил Абло, основатель бренда Off-White, скончался в возрасте 41 года. Соответствующая информация опубликована в его Instagram.

«Мы опустошены, объявляя о кончине нашего любимого Вирджила Абло — преданного отца, мужа, сына, брата и друга», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина более двух лет боролся с редкой и агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца.

В сообщении подчёркивается, что Абло «двигала его преданность своему делу и своей миссии — открывать двери для других и создавать условия для большего равенства в искусстве и дизайне».

Ранее стало известно о смерти народного артиста России, певца и композитора Александра Градского на 73-м году жизни.