В Ярославле открылась выставка Константина Коровина

Короткая ссылка
В Ярославском художественном музее начала работу выставка Константина Коровина, на которой представлено более 40 произведений художника.
В Ярославле открылась выставка Константина Коровина
  • ©Правительство Ярославской области

Об этом сообщает kp.ru.

Картины относятся к разным периодам творчества Коровина.

«В том числе в залах Ярославского художественного музея впервые выставлены картины, написанные мастером на его даче в деревне Охотино под Переславлем-Залесским, а также пять монументальных декоративных «северных» панно, созданных для Всемирной выставки в Париже в 1900 году», — отметили в региональном правительстве.

Посетить экспозицию можно до 8 марта 2022 года.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить