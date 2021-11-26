В Ярославле открылась выставка Константина Коровина
- ©Правительство Ярославской области
Об этом сообщает kp.ru.
Картины относятся к разным периодам творчества Коровина.
«В том числе в залах Ярославского художественного музея впервые выставлены картины, написанные мастером на его даче в деревне Охотино под Переславлем-Залесским, а также пять монументальных декоративных «северных» панно, созданных для Всемирной выставки в Париже в 1900 году», — отметили в региональном правительстве.
Посетить экспозицию можно до 8 марта 2022 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».