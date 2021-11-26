В Петербурге признали памятником участок Шлиссельбургского тракта

Участок Шлиссельбургского тракта в посёлке Усть-Ижора признали памятником регионального значения.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Строительство дороги, соединившей Санкт-Петербург и Архангельск, началось после указа императора Петра II в 1727 году. Путь проходил через Шлиссельбург.

Исторический облик сохранялся в посёлке вплоть до Великой Отечественной войны. На территории Усть-Ижоры находится часть дороги, которая наиболее хорошо сохранилась и имеет булыжное мощение.

Ранее начальник Управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Московской области Александр Соловьёв в беседе с «Радио 1» рассказал о работе по реставрации памятников.