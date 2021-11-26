В Серпухове открылась выставка голландской живописи XVII века

В Серпуховском историко-художественном музее начала работу выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области. Выставка открывает региональный проект «Зима в Подмосковье». На ней представлены натюрморты, портреты, пейзажи, батальные и бытовые сцены, историческая живопись. Как отметила министр культуры региона Елена Харламова, экспозиция — межмузейный проект, которому оказало поддержку посольство Нидерландов в Москве. Выставка работает до 1 апреля 2022 года. Ранее ОТР сообщало, что в Москве открылся Российский антикварный салон.