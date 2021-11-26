Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале декабря

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает москвичей в первых числах декабря.

«Все модели долгосрочного прогноза показывают, что первая пятидневка будет с довольно неустойчивой погодой, то есть мороз некоторое время постоит, потом вновь будет оттепель», — сказала Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24».

По её словам, в начале декабря дневная температура в столице будет отрицательной, в ночные часы ожидается порядка -3...-8 °С.

Также возможен снег — от небольшого до умеренного.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области во вторник, 23 ноября.