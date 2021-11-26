Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале декабря

Короткая ссылка
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает москвичей в первых числах декабря.
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале декабря
  • РИА Новости

«Все модели долгосрочного прогноза показывают, что первая пятидневка будет с довольно неустойчивой погодой, то есть мороз некоторое время постоит, потом вновь будет оттепель», — сказала Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24».

По её словам, в начале декабря дневная температура в столице будет отрицательной, в ночные часы ожидается порядка -3...-8 °С.

Также возможен снег — от небольшого до умеренного.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области во вторник, 23 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить