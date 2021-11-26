В Подмосковье рассказали о работе по реставрации объектов культурного наследия

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Начальник Управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Московской области Александр Соловьёв рассказал о работе по реставрации памятников.
В Подмосковье рассказали о работе по реставрации объектов культурного наследия
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«В настоящее время на территории Московской области идёт реставрация 162 объектов культурного наследия. Все работы собственники стараются начать весной и закончить с наступлением холодов, чтобы не вымораживать объекты», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, по большинству из выданных разрешений на реставрацию работы уже закончены. В настоящее время идёт приёмка этих работ.

Как отметил Соловьёв, на данный момент работ по усадьбам почти нет, а больше всего реставраций проводится на объектах религиозного назначения.

Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.

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