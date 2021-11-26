Актриса Ерофеева рассказала о съёмках в фильме «Молоко птицы»

Актриса Влада Ерофеева рассказала о съёмках в фильме «Молоко птицы» Евгения Марьяна.

«Было очень интересно, потому что съёмки проходили в Молдове, в Приднестровье. Я ничего не знала про те места, про непризнанную республику Приднестровье. Режиссёр Евгений Марьян погрузил меня в исторические события, мы постоянно летали туда», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Ерофеевой, она играла девушку Анну, которая какое-то время жила с матерью в Италии, но после определённых событий вернулась к отцу в Приднестровье.

Как отметила актриса, по ходу съёмок сценарий менялся, и в какой-то момент режиссёр понял, что фокус идёт не на главного героя Андриана, а на Анну, поэтому некоторые сцены были вырезаны.

«Это было правильное решение, я смотрела фильм, всё получилось целостно и ёмко», — сказала Ерофеева.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.