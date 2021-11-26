В Приморье объявили штормовое предупреждение

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В Приморском крае объявили штормовое предупреждение. 30 ноября там ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег.
В Приморье объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на данные Примгидромета.

В связи с прогнозируемым смещением южного циклона на территорию Приморского края во второй половине дня 30 ноября, а также ночью и днём 1 декабря во Владивостоке и крае ожидаются сильные осадки в виде снега, снега с дождём и дождя.

Как отмечается, на дорогах возможен гололёд.

В континентальной части края усилится ветер до 15—22 м/с, на побережье порывы достигнут 23—28 м/с. При усилении ветра местами ожидается метель, снежные заносы.

Как ранее сообщало URA.RU, специалисты ЦГМС по Курганской области предупредили, что в субботу, 27 ноября, температура воздуха в регионе повысится после похолодания.

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