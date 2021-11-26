В Тюмени восстановят пострадавший от пожара дом Рубцовой

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В Тюмени восстановят историческое здание, пострадавшее от пожара в 2019 году.
В Тюмени восстановят пострадавший от пожара дом Рубцовой
  • © cultura.tyumen-city.ru

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Двухэтажный дом был оформлен на имя мещанки Рубцовой в 1909 году. Здание украшала традиционная деревянная резьба, она была признана культурным наследием города, а сам дом — объектом культурного наследия регионального значения.

Отмечается, что до недавнего времени в нём располагалась мастерская реставратора Вадима Шитова, который занимается воссозданием уникальных образцов деревянной резьбы Тюмени.

В 2019 году в здании произошёл пожар, он сильно повредил строение. Как следует из публикации, дом будет отреставрирован.

Как ранее сообщал сайт «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице отреставрировано 1,7 тыс. исторических зданий. Программа возрождения памятников столичной старины продолжается.

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